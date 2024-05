Além de gol, Gil volta a não sofrer dribles contra a Ponte e amplia bons números pelo Santos em 2024

Gil enfim desencantou com a camisa do Santos. Nesta quarta-feira, o experiente zagueiro abriu o placar da vitória sobre a Ponte Preta, por 2 a 1, no Moisés Lucarelli, pela Série B, marcando seu primeiro gol pelo Peixe.

No entanto, o bom desempenho de Gil no jogo não se resume apenas ao gol marcado. Segundo o Sofascore, o zagueiro não sofreu nenhum drible, chegando ao quarto jogo seguido sem ser driblado.

A última vez em que sofreu um drible foi na vitória do Santos diante do Paysandu, por 2 a 0, pela primeira rodada da Série B. De lá pra cá, nenhum jogador conseguiu passar pelo zagueiro santista.

Gil (36 anos) com a camisa do @SantosFC: ?? 20 jogos

?? 1 gol (marcado ontem!)

? 88% acerto no passe (!)

? 116 ações defensivas

? 21 desarmes

? 1 amarelo (!)

? Nota Sofascore 6.96 ? Não sofre dribles há 4 jogos e não comete erros defensivos há 18 partidas. ?? pic.twitter.com/sJkiwZ6W6n ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 16, 2024

Além de não conceder nenhum drible há quatro jogos, Gil também se destaca em outros quesitos na defesa. Ele não comete erros defensivos há 18 partidas, possui 116 ações ofensivas, 21 desarmes e recebeu apenas um cartão amarelo em 20 jogos na temporada.

Com a bola no pé, Gil também possui bons dados. O zagueiro tem 88% de acerto no passe, e no jogo contra a Ponte Preta acertou 32 dos 38 que tentou.

Gil é titular indiscutível do Santos em 2024, tendo ficado de fora de apenas uma partida. O zagueiro chegou ao Peixe no início desta temporada, após sair do Corinthians no final de 2023.