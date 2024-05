777 admite indignação e classifica como "aberração jurídica" o afastamento no controle da SAF do Vasco

Nesta quinta-feira, a 777 Partners emitiu nota oficial a respeito da decisão judicial que afastou a empresa do controle da SAF do Vasco da Gama. A empresa classificou a ação como uma "aberração jurídica" e afirmou que tal ato pode colocar "em xeque" o futuro do clube carioca.

"A 777 Partners recebeu com surpresa e indignação, por meio dos veículos de comunicação, a decisão, em caráter provisório, de afastar a empresa do comando do Vasco SAF. A liminar, proferida durante a noite em um caso no qual não tivemos acesso aos autos para responder legitimamente, é uma aberração jurídica e coloca em xeque não apenas o futuro do Vasco da Gama, mas o sistema do futebol brasileiro como um todo", disse, em nota (veja na íntegra no final da matéria).

A empresa dos Estados Unidos destacou que a reconstrução vascaína está suspensa por conta de uma decisão "sem nenhum embasamento legal" e alegou egoísmo da nova administração do clube.

"O trabalho de reconstrução é agora suspenso por uma decisão monocrática, sem nenhum embasamento legal e motivada pelos desejos egoístas da nova administração. O episódio, ainda que em caráter liminar, certamente trará efeitos negativos para o time de futebol", pontuou a empresa.

Rodadas 7 e 8 do Brasileirão são suspensas pela CBF Em consequência da suspensão da partida contra o Flamengo, marcada inicialmente para este sábado (18), às 21h, no Maracanã, o Vasco da Gama informa que serão estornados 100% dos ingressos de forma automática, a partir desta... pic.twitter.com/EwpwTxgWmA ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 16, 2024

A 777 reiterou trabalho para a recuperação do Vasco e ressaltou o patrocínio máster junto à Betfair, maior da história do Cruzmaltino. "Enquanto fomos atacados publicamente pelos novos representantes da associação, seguimos trabalhando diuturnamente pelo Vasco e honrando todas as nossas obrigações. Há uma semana, por exemplo, anunciamos o maior contrato de patrocínio da história centenária do clube."

O pedido do Vasco levou em consideração o artigo 477 do Código Civil e usou como argumento as recentes notícias na mídia internacional relacionadas à situação financeira da 777. A empresa está sendo processada por fraude nos Estados Unidos.

A 777 Partners, por sua vez, mostrou confiança na legislação do Brasil e espera que a liminar seja derrubada. "Reiteramos nossa confiança na Justiça e nas leis do Brasil e temos absoluta certeza de que a absurda liminar será derrubada quando a 777 Partners for notificada e puder apresentar a defesa no processo."

Confira a nota oficial da 777 Partners na íntegra: