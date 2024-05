Palmeiras recebe folga após vitória sobre o Del Valle e volta aos treinos na sexta-feira

O elenco do Palmeiras ganhou um dia de descanso após a vitória por 2 a 1 sobre o Independiente del Valle na última quarta-feira. Richard Ríos e Gustavo Gómez anotaram os gols do Verdão no duelo da quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, no Allianz Parque.

A equipe palmeirense voltaria a campo no domingo para duelo contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, na noite de quarta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou que as sétima e oitava rodadas da competição nacional estão adiadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul. A última rodada do torneio foi disputada sem os jogos dos times gaúchos.

Assim, o próximo compromisso do Verdão será na próxima quinta-feira, contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil. A partida de volta da terceira fase acontece no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 19 horas (de Brasília). A delegação palmeirense volta às atividades na Academia de Futebol na manhã desta sexta-feira.

Pela manhã, o atacante Endrick passou por exames e teve detectada um edema na coxa direita. O jogador precisou ser substituído no segundo tempo do duelo pela Libertadores. O atleta vive seus últimos jogos com a camisa do Verdão antes de se apresentar à Seleção Brasileira para a Copa América e, posteriormente, ao Real Madrid.