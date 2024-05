Atlético-MG segue preparação para duelo contra o Sport pela Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, o Atlético-MG seguiu a preparação para o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Sport. No jogo de ida, realizado na arena MRV, a equipe de Minas venceu por 2 a 0.

Em fotos divulgadas pelo clube, os jogadores, incluindo atletas titulares na última partida contra o Peñarol, como Saravia, Zaracho e Jemerson foram vistos realizando atividades com e sem bola.

Porém, ainda na tarde de hoje, o clube mineiro confirmou através de nota oficial a lesão na coxa esquerda do volante Otávio, ocorrida na última terça-feira, contra o Peñarol, pela Libertadores. Apesar de não informar o tempo que ficará longe dos gramados, o Galo comunicou que o atleta já está em tratamento na fisioterapia.

Por fim, o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Sport, acontece na próxima quarta-feira, na Arena Pernambuco. Para se classificar às oitavas, o Atlético-MG pode perder por até um gol de diferença. No entanto, em caso de revés por dois, a decisão irá para os pênaltis, enquanto por três a equipe nordestina é quem fica com a vaga.