Marlon Freitas exalta vitória e classificação do Botafogo na Libertadores

O Botafogo derrotou o Universitário-PER, nesta quinta-feira, em Lima. Com o resultado, os alvinegros garantiram antecipadamente a vaga às oitavas de final da Libertadores.

Assim, o volante Marlon Freitas exaltou a vitória na capital peruana e a classificação, a qual o Botafogo não conseguia desde a última Libertadores que disputou, em 2017.

"Foi um jogo muito difícil, mas conseguimos competir, sofremos, mas o importante foi a vitória e a classificação. Faz muito tempo que o clube não consegue. É continuar trabalhando, com os pés no chão. Vamos comemorar bastante. Valeu todo o sacrifício e esforço, foi praticamente uma semana fora de casa", disse.

O Botafogo chegou a nove pontos no grupo D. Os alvinegros estão na vice-liderança da chave, atrás do Junior-COL apenas nos critérios de desempate.

Por fim, os cariocas decidem a colocação no grupo no dia 28 de maio, no confronto direto contra o Junior, em Barranquilha. A equipe brasileira precisa vencer para avançar às oitavas de final na primeira colocação.