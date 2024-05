Em casa, São Paulo é derrotado pelo Cruzeiro e segue sem vencer pelo Brasileirão-sub 20

Nesta quinta-feira, no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia (SP), o São Paulo perdeu para o Cruzeiro por 4 a 3, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O Tricolor Paulista, assim, conheceu sua sexta derrota consecutiva na competição nacional.

Diante do revés, o São Paulo permanece na 19ª posição, com apenas um ponto somado. Já o Cruzeiro, que triunfou como visitante, sobe para a oitava colocação, com 10 unidades contabilizadas.

O próximo compromisso do clube paulista acontece neste domingo, às 10h (de Brasília), quando recebe o Oeste-SP, pela fase de grupos do Campeonato Paulista sub-20. A Raposa, por sua vez, na próxima quarta-feira (22), visita o Ceará, pela oitava rodada do Brasileirão sub-20.

O Cruzeiro inaugurou o marcador logo aos 3 minutos da etapa inicial. Kaique Kenki recebeu, dentro da pequena área, e só precisou empurrar para o fundo das redes.

Pouco depois, aos 6 minutos, a Raposa aumentou a vantagem. Após escanteio, Pedrão subiu mais alto que a marcação são-paulina e cabeceou no canto.

O terceiro ocorreu aos 21 minutos, ainda do primeiro tempo. Kaique Kenji invadiu a área, limpou a marcação e bateu no contrapé do goleiro para ampliar a diferença.

O São Paulo diminuiu o placar elástico cinco minutos depois, aos 26. Paulinho recebeu em profundidade e, livre de marcação, tocou de cavadinha, na saída do goleiro.

Na etapa complementar, aos 34 minutos, o Cruzeiro cravou pela quarta vez em Cotia. Desta vez, Arthur Viana recebeu dentro da pequena área e bateu com a perna direita, com o arqueiro já batido na jogada. A equipe estava com um a menos, visto que, aos 31, Tevis Gabriel recebeu cartão vermelho direto.

O Tricolor Paulista, dois minutos depois, aos 26, novamente diminuiu a vantagem dos mineiros. Ferreira invadiu a área pela esquerda e bateu colocado, de canhota, no cantinho.

Nos acréscimos, aos 46, o São Paulo veio para o ataque e marcou mais um. A bola foi chutada e desviou em Rhuan Gabriel, jogador do Cabuloso, parando no fundo das redes.