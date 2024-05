Sem compromisso pelo Brasileirão, Palmeiras tem jogo-treino marcado para sábado

O Palmeiras disputará um jogo-treino às 10 horas (de Brasília), na Academia de Futebol, neste sábado. Devido à paralisação do Campeonato Brasileiro, o clube não terá compromissos oficiais no fim de semana e terá o jogo-treino em meio à preparação para o seu próximo compromisso, pela Copa do Brasil.

No domingo, a equipe de Abel Ferreira enfrentaria o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela sétima rodada do Brasileirão. Na última quarta-feira, porém, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu adiar as duas próximas rodadas da competição em razão das enchentes no Rio Grande do Sul.

Assim, o Verdão volta a campo na próxima quinta-feira em duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Na ida, o Verdão venceu por 2 a 1, no Allianz Parque, e leva a vantagem.

Depois de vencer o Independiente del Valle, por 2 a 1, pela Libertadores, o Palmeiras recebeu um dia de descanso e retorna aos treinos na sexta-feira, às 10 horas, na Academia de Futebol. Pela manhã desta quinta, o atacante Endrick teve detectado um edema na coxa direita. O camisa 9 deixou o gramado no segundo tempo de jogo sentindo dores.

Dessa forma, o jovem será desfalque para o jogo-treino. Essa atividade também será uma preparação para os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito e estão em fase final de recuperação para voltarem aos gramados como citou Abel Ferreira depois do jogo pela Libertadores.

"Eles (Bruno Rodrigues e Dudu) estão treinando bem. Isso é bom para nós. Temos desafios pela frente. Eles estão bem, mas falta o ritmo competitivo, falta o jogo. Vamos dar esse jogo em treino, mas ainda falta. Vamos procurar ajudá-los para poder tê-los na máxima plenitude rapidamente. É esperar que corra tudo bem nessa parte final da recuperação deles. Falta o ritmo competitivo. Os índices de força estão bem próximos daquilo quando se lesionaram. As vezes, os jogadores tiram o pé para não dividir, mas vamos ter que pôr à prova em jogos-treinos com equipes que vamos chamar de fora. São dois jogadores que queremos muito que se juntem ao grupo para nos dar mais opções. É bom ter esses jogadores voltando", disse o treinador.