"Está acontecendo", afirma Pedrinho sobre negociação do Vasco com Phillipe Coutinho

Nesta quinta-feira, em entrevista coletiva em São Januário, o presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, afirmou que existe uma negociação em andamento para o retorno de Phillipe Coutinho ao Cruzmaltino. Ao ser questionado, o dirigente revelou que o acordo "está acontecendo".

"E ela (negociação com Phillipe Coutinho) está acontecendo. Com quem? Com quem ela está acontecendo? E ela continua, seja com o Vasco SAF ou comigo. De repente, foi comigo antes do Vasco SAF. Lá atrás, ela pode ter sido com o Josh (Wander), agora pode estar sendo comigo. E pode ter sido ventilado que ela está sendo com a Vasco SAF. Com relação ao aporte, o aporte será após a janela", disse Pedrinho, em coletiva.

A negociação acontece em meio à crise de gestão no clube do Rio de Janeiro. O Vasco, na quarta-feira, conseguiu uma liminar suspendendo o contrato da SAF com a empresa dos Estados Unidos 777 Partners.

Rodadas 7 e 8 do Brasileirão são suspensas pela CBF Em consequência da suspensão da partida contra o Flamengo, marcada inicialmente para este sábado (18), às 21h, no Maracanã, o Vasco da Gama informa que serão estornados 100% dos ingressos de forma automática, a partir desta... pic.twitter.com/EwpwTxgWmA ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 16, 2024

Phillipe Coutinho acumula passagens por grandes clubes da Europa e, atualmente, defende o Al-Duhail, do Catar. O Aston Villa, clube da Inglaterra que detém os direitos do meio-campista, está aberto a negocia-lo.

Em sua primeira passagem pelo Cruzmaltino, Phillipe Coutinho atuou em 19 partidas, marcou um gol e distribuiu três assistências.

Campeão da Copa América e da Champions League, o atleta, convocado diversas vezes para a Seleção Brasileira na era Tite, também atuou passou pelo Espanyol, Inter de Milão, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, Aston Villa e, por fim, Al-Duhail. Em 490 jogos, Coutinho balançou as redes 113 vezes e deu 80 passes para gol.