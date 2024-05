Marcelo Teixeira anuncia mais de seis mil ingressos vendidos para duelo contra o Brusque

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, divulgou nesta quinta-feira em sua conta no Instagram que mais de seis mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra o Brusque, pela sexta rodada da Série B. As equipes entram em campo a partir das 11h (de Brasília) deste domingo, na Vila Belmiro.

Segundo o presidente, 6887 ingressos foram vendidos até às 15h desta quinta-feira, além de uma renda de R$ 472.740,00. O dinheiro arrecadado com a venda dos ingressos será destinado às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Foto: Reprodução / Instagram.

O jogo será o primeiro do Santos na Vila Belmiro pela Série B com 100% do público. O Peixe foi punido pelo STJD a jogar seus três primeiros jogos, como mandante, com os portões fechados. No entanto, em prol do Rio Grande do Sul, a pena foi diminuída para duas partidas, e o Alvinegro poderá contar com o apoio de seu torcedor.

O Santos busca vencer o Brusque para se manter na liderança da Série B. O Peixe possui 12 pontos conquistados e venceu quatro dos cinco jogos que disputou até então.