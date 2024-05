RMP exalta Antero, Apolinho e Silvio Luiz: 'Três partes da minha história'

No Fim de Papo, o colunista Renato Mauricio Prado homenageou e lembrou histórias de três grandes comunicadores que faleceram: Antero Greco, Silvio Luiz e Washington Rodrigues, o Apolinho. RMP disse que o grande criador de bordões do Rio de Janeiro era uma mistura de João Saldanha, jornalista que foi técnico da seleção, e Chacrinha.

'São três partes da minha história no jornalismo': "Particularmente para mim, são três partes da minha história no jornalismo, três personagens que eu vive na minha carreira, três personagens importantíssimos. Eu vou falar mais do Apolinho porque ele era carioca e tenho muitas histórias do Apolinho, que era uma mistura de João Saldanha com Chacrinha, dois personagens que são bastante nacionais. Essa definição nem é minha, para ser sincero não me lembro do autor, mas ela é perfeita, porque ele tinha a objetividade, a fala, o texto direto, popular, das arquibancadas. E ele tinha o poder de comunicação do Velho Guerreiro. Era impressionante a capacidade do Washington Rodrigues de se comunicar com o povão, ele era amado por geraldinhos e arquibaldos, também termos que ele criou, numa época em que o Maracanã era dividido entre arquibancada e geral".

'Apolinho foi o maior criador de bordões dessa época': "Além de ser uma mistura de João Saldanha com Chacrinha, ele tinha um quê de Nelson Rodrigues, porque Nelson Rodrigues também era um grande frasista, um criador de bordões, e o Apolinho certamente foi, no Rio de Janeiro pelo menos, me arrisco a dizer até da rádio brasileira, o maior criador de bordões dessa época. É uma perda espetacular e foi um cara que, como o João Saldanha, conseguiu também ser técnico de futebol. Ele não tinha a menor condição, ele sabia disso, mas ele dizia que se o Flamengo chama, é convocação, 'eu não posso dizer não, o Flamengo me convoca e eu vou'. O que foi que ele fez? Ele levou um treinador, o Artur Bernardes, que não era muito badalado, mas que trabalhou com ele na época que ele dirigiu o Flamengo".

