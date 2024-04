Atlético-MG x Sport: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Duas equipes que estão em bom momento duelam nesta terça-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Atlético-MG recebe o Sport, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.

Onde assistir: Premiere e Sportv transmitem o confronto.

Segunda-feira e amanhã já tem mais um jogo do Galo. Preparação finalizada para a estreia na @CopaDoBrasilCBF, contra o Sport! ?? Vamos em busca do tri ??? pic.twitter.com/sWpeHd7Cu0 ? Atlético (@Atletico) April 29, 2024

Os mineiros chegam para esta partida motivados pela sequência de vitórias na temporada. O Atlético-MG parece ter encaixado sob o comando do técnico Gabriel Milito, tendo vencido os últimos três jogos que disputou.

Para esta partida, o Galo deve ter força máxima. Isso porque Milito poupou alguns jogadores no sábado, quando o Atlético-MG venceu por 3 a 0 o Cuiabá, pel0 Brasileirão. A equipe busca um bom resultado já pensando no duelo da volta, em Recife.

Do outro lado, o Sport é uma das equipes com 100% de aproveitamento no início da Série B. Os pernambucanos também vivem boa fase sob o comando de Mariano Soso.

Para este jogo, os visitantes devem repetir a formação que derrotou o Vila Nova, na sexta-feira, em Recife.

Viagem longa na rota! Bora pra essa semana com dois jogos longe do Recife. Primeira parada: Belo Horizonte! ? pic.twitter.com/0zXLfnXaeB ? Sport Club do Recife (@sportrecife) April 29, 2024

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X SPORT-PE

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data: 30 de abril de 2024, terça-feira

Hora: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

ATLÉTICO-MG: Everson, Mariano, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Allan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Hulk e Paulinho

Técnico: Gabriel Milito.

SPORT: Caíque França, Rafael Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabrício Domínguez, Romarinho e Lucas Lima; Gustavo Coutinho e Titi Ortiz

Técnico: Mariano Soso.