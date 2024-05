Com gol contra a Ponte Preta, Giuliano se iguala a Guilherme e vira artilheiro do Santos em 2024

O meia Giuliano marcou o segundo gol do Santos na vitória diante da Ponte Preta, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Moisés Lucarelli, pela Série B. Com o tento, o jogador se igualou com Guilherme na artilharia do Peixe em 2024.

Giuliano marcou cinco gols na temporada, sendo dois pela Série B e três pelo Campeonato Paulista, além de ter concedido duas assistências. O meia alcançou os bons números em 12 aparições na temporada.

Além do gol marcado, o camisa 20 se destacou pela alta eficiência nos passes. Segundo o Sofascore, Giuliano, que atuou durante todos os 90 minutos, acertou 44 dos 53 passes que tentou.

Os artilheiros de ontem passando pela sua timeline. Bom dia, nação santista! ?? pic.twitter.com/oG9ggHixeJ ? Santos FC (@SantosFC) May 16, 2024

O meia começa a se tornar uma das principais peças do esquema de Fábio Carille. Ele iniciou a temporada como titular, mas desfalcou o Santos por quase dois meses devido à lesão na panturrilha esquerda, sofrida no clássico contra o Palmeiras, pelo Paulistão.

Após retornar de lesão, Giuliano acumula nove jogos, com três gols marcados e uma assistência. Neste início de Série B, o meia foi titular em todas as cinco partidas do Santos.

Giuliano e o Peixe voltam a campo neste domingo, contra o Brusque, pela sexta rodada da Série B. A partida será a primeira do Santos na Vila Belmiro com a presença de sua torcida pela competição, e a bola rola a partir das 11h (de Brasília).