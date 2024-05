Pedrinho conta com 'Plano B' em caso de saída da 777 da SAF do Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A diretoria do Vasco estuda possibilidades para o caso de haver uma ruptura total com a 777 Partners, que foi afastada do controle da SAF após ação judicial do clube. Pedrinho, presidente do Cruz-Maltino, foi questionado sobre a relação com o fundador da Crefisa.

A 777, que tinha acordo por 70% das ações, permaneceu com os 30% já comprados devido aos repasses de aportes.

O que aconteceu

A liminar favorável ao Vasco saiu na noite da última quarta-feira (15). O clube alegou risco de penhora ao justificar a movimentação judicial. A 777, em nota, disse que recebeu com "indignação e surpresa" e chamou a decisão de "aberração jurídica".

Pedrinho tem relação com José Lamacchia, fundador da Crefisa, e marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Pedrinho e Lamacchia fizeram um vídeo lado a lado antes da eleição presidencial do clube e a empresa já demonstrou interesse nos namings rights de São Januário.

Sou um amigo muito íntimo do José Lamacchia. A Leila é uma referência no que diz sobre gestão esportiva e coragem, só que as pessoas confundem. Minha relação com o senhor José não tem nada a ver com a Leila. A minha relação é direto com ele, que sempre se mostrou muito disposto em ajudar o Vasco. A Crefisa é uma empresa séria, há anos no mercado, não preciso nem falar...

Pedrinho

"A Leila tem que estar completamente destacada nisso, minha relação é com o José. Não tem conflito nenhum. José é meu amigo, tem interesse em ajudar o Vasco e a Crefisa tem interesse em ajudar o Vasco. Ponto", completou.

Pedrinho ressaltou que a SAF não vai acabar. O mandatário fez questão de informar que a gestão do futebol não vai retornar ao clube associativo.

"O futebol não volta para o associativo, permanece e permanecerá com a SAF. A SAF continuará para sempre. Todo planejamento esportivo e financeiro continua com a SAF. Mesmo com as restrições, nunca deixei de sinalizar tudo o que estava acontecendo"

O presidente adotou cautela ao falar do futuro e disse que vai "esperar a Justiça". Por outro lado, indicou achar que a 777 desrespeita o Vasco.

A gente tem que esperar a Justiça, o que vai acontecer daqui para a frente com a liminar. Da minha parte, eu vou acertar e vou errar, mas não vou sacanear nem deixar que ninguém sacaneie o Vasco

Pedrinho