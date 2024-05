Técnico do São Paulo fala sobre onde Lucas pode ser mais útil sob seu comando

Lucas Moura voltou a atuar pelo São Paulo após mais de um mês nesta quinta-feira, no empate sem gols com o Barcelona de Guayaquil, no Morumbis, pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores.

Recuperado de uma lesão na região posterior da perna esquerda, o camisa 7 tricolor foi acionado no segundo tempo, mas, sem ritmo de jogo, não pôde fazer a diferença e garantir a vitória do São Paulo diante de mais de 50 mil torcedores nas arquibancadas.

Essa foi a primeira vez que Luis Zubeldía contou com Lucas Moura. Quando o treinador argentino chegou ao São Paulo, o atacante ainda estava se recuperando de lesão. Agora, com seu retorno, ele já começa a refletir sobre onde a principal estrela do elenco poderá render mais.

"Estava planificado entre 20 e 30 minutos para ele jogar. Ele pode fazer qualquer um dos três setores: direita, centro ou esquerda. Dependendo da situação, tomo a decisão. Qualquer uma das três posições ele faz bem. Quando ele jogar de titular veremos em que posição ele vai jogar, mas as três parece que ele se equilibra. Seu jogo não muda, ele vai para o um contra um", comentou Zubeldía.

Apesar de ter voltado a entrar em ação nesta quinta-feira, Lucas Moura ainda está longe de sua forma ideal. Com uma semana livre de trabalho, o camisa 7 tricolor deverá ter um desempenho melhor na próxima partida do São Paulo, contra o Águia de Marabá, dia 23, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Embora a classificação à próxima fase do torneio já esteja encaminhada graças ao triunfo por 3 a 1 na ida, em Belém do Pará, a partida contra o Águia de Marabá será importante para Lucas poder adquirir mais ritmo de jogo e aprimorar ainda mais sua forma física já visando a decisão contra o Talleres, dia 29, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.