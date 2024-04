Luiz Henrique explica comemoração contra o Flamengo e exalta trabalho de Artur Jorge

O atacante Luiz Henrique foi um dos destaques da vitória do Botafogo sobre o Flamengo por 2 a o, neste domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão. O jogador marcou o primeiro gol da equipe no jogo, o qual comemorou com uma máscara do Pantera Negra. Em entrevista ao programa Seleção Sportv, ele explicou a celebração.

"Eu já queria usar essa máscara na Libertadores, mas não deixaram porque disseram que eu ia receber cartão amarelo. [..] A ideia é de um amigo meu da Espanha, o preparador físico me chamava de Pantera. Disse a ele que iria usar quando os jogos começassem. Queria criar uma marca para mim", explicou o atacante.

Luiz Henrique também enalteceu o início de trabalho do técnico Artur Jorge. O Botafogo venceu seus últimos quatro compromissos e atravessa boa fase na temporada.

COLETIVO FORTE ATÉ O FINAL! JUNTOS! ??? Os bastidores da vitória alvinegra sobre o Flamengo chegaram na tela da Botafogo TV! Confira tudo com exclusividade no YouTube! ?? #VamosBOTAFOGO ? https://t.co/aq3ObGEOGi pic.twitter.com/Zg7RiRfyB1 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 29, 2024

"Nós estamos treinando bastante essa nova formação com Artur Jorge e tem dado certo. Estamos trabalhando muito para seguir nesse caminho, que está sendo ótimo para nós. Estamos adaptados, embora no início não tenha sido muito fácil pois tínhamos que buscar essa adaptação", comentou.

Contratado no início do ano, Luiz Henrique possui apenas nove jogos com a camisa do Botafogo. Além do gol contra o Flamengo, o atacante também balançou as redes na vitória diante do Universitário por 3 a 1, pela Copa Libertadores.

O Botafogo de Luiz Henrique volta a campo nesta quinta-feira, contra o Vitória, para o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no Nilton Santos a partir das 19h (de Brasília).