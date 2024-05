Reformulação no Palmeiras contará com reforço de peso e zagueiro talentoso

O técnico Abel Ferreira afirmou após a vitória do Palmeiras contra o Independiente del Valle que está ansioso com a reformulação que fará na equipe no período em que o elenco perderá jogadores importantes para a disputa da Copa América.

O que ele disse

Adoro desafios. Já comentei com minha equipe técnica. Há um plano e estou ansioso porque há coisas em que eu acredito. Daqui a dois meses quando começar a Copa América vamos ter que mudar, os jogadores estão treinando conosco. Um zagueiro jovem que tem muito talento treina conosco e joga embaixo. Temos o Naves, que está muito bem, o Fabinho que está com vontade de jogar. Vamos arranjar soluções para isso como sempre fazemos. Não abdicamos de nenhuma competição mas vamos lutar por elas sabendo que não vamos ter as mesmas opções de início.

Abel tem um plano

Endrick, Richard Ríos e Gustavo Gómez já são desfalques confirmados por convocações para a Copa América e esse número pode aumentar. Piquerez está na pré-lista do Uruguai e Raphael Veiga, Zé Rafael e Murilo estão na pré-lista de convocados da seleção brasileira.

Na zaga, Abel vai apostar em dois nomes revelados na Academia de Futebol: Naves e Vitor Reis. Naves está no profissional desde 2022 e fez mais de 20 partidas pelo clube. Já Vitor Reis é o "zagueiro talentoso" citado por Abel que treina na base e no profissional, mas ainda não fez sua estreia no time de cima.

Se Piquerez for convocado, lateral esquerda terá competição entre Vanderlan e Caio Paulista. Vanderlan é outra joia da base que busca o seu espaço, mas esbarra em um grande nome como titular na mesma posição. No caso de Caio, Abel disse que usaria o jogador no ataque após testes no início da temporada, mas o último jogo que fez na lateral agradou a comissão técnica.

Fabinho também receberá mais oportunidades. O meio-campista de 22 anos fez 40 jogos na temporada passada e foi importante quando Abel não tinha muitas opões no meio-campo. A chegada de Aníbal Moreno e o crescimento de produção de Ríos fizeram com que ele jogasse pouco em 2024 — apenas oito jogos.

Reforço de peso e ataque com muitas opções. Se Endrick está saindo, Abel pode comemorar as recuperações de lesões de Bruno Rodrigues e Dudu. Além disso, Felipe Anderson será jogador da equipe a partir do dia 1º de julho.

Palmeiras dará dias de férias a Felipe Anderson e estreia não será imediata. O meia-atacante está em fim de temporada na Lazio e receberá dias de férias para descansar e fazer sua mudança de volta para o Brasil.

Com todos atletas saudáveis, as opções de Abel para o ataque serão: Bruno Rodrigues, Dudu, Estêvão, Luis Guilherme, Lázaro, Flaco López e Rony. Essa variedade de características no elenco deixa Abel Ferreira "ansioso" para o futuro.

