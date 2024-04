São Paulo e Palmeiras empatam em jogo com 'abraço da paz' e disputas duras

São Paulo e Palmeiras empataram por 0 a 0 na noite desta segunda-feira (29), no MorumBIS, pela quarta rodada do Brasileirão.

O duelo foi movimentado, mas teve poucas chances claras de gol. Alisson salvou o gol certo de Lázaro em cima da linha e Calleri acertou a trave de Weverton.

Os dois técnicos entraram em campo com esquemas parecidos, ambos com linha de três zagueiros. Zubeldía armou o Tricolor em um 3-4-2-1, enquanto Abel montou o Verdão no 3-4-1-2.

Foi o primeiro jogo entre as equipes no MorumBIS após o 'Choque-Rei das coletivas', quando o São Paulo vetou a sala de imprensa para Abel. Desta vez, os clubes acertaram a liberação do local enquanto a nova sala de imprensa visitante do estádio não fica pronta.

O clássico teve o abraço da paz entre Belmonte e Abel Ferreira, mas em campo teve disputas duras. Endrick acertou forte Arboleda no primeiro tempo e a cada falta os atletas valorizavam o lance. Murilo e Calleri também se estranharam e os dois levaram amarelo.

Com o resultado, o Palmeiras foi a cinco pontos e terminou a rodada na 12ª colocação do torneio. Já o São Paulo marcou seu quarto ponto e está em 14º lugar.

O Verdão volta a campo na quinta-feira (2), quando recebe o Botafogo-SP, às 21h30, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil. Já o Tricolor viaja até Belém para enfrentar o Águia de Marabá, às 19h30, na mesma competição.

Belmonte e Abel fazem as pazes

A cena da noite ocorreu antes do apito inicial, ainda na chegada do Palmeiras ao estádio. Em um acordo alinhado entre as diretorias, Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, recepcionou o técnico Abel Ferreira. O cartola cumprimentou o treinador, o abraçou e trocou algumas palavras rapidamente se desculpando. No último clássico, o diretor havia dito "português de merd*" ao se referir a Abel em confusão com a arbitragem após a partida.

Zubeldía e Abel colocam seis zagueiros em campo

No primeiro encontro entre Abel Ferreira e Luis Zubeldía, os dois times entraram em campo com linha de três zagueiros. O esquema só não era exatamente o mesmo pela distribuição ofensiva: o Tricolor tinha Calleri no comando de ataque, com André Silva e Luciano caindo pelos lados, enquanto o Verdão tinha Raphael Veiga na armação à frente dos volantes e Flaco López e Endrick como dupla de ataque.

O 3-4-2-1 de Zubedía começou melhor e o São Paulo dominou as ações no primeiro tempo, com Igor Vinícius criando as principais jogadas vencendo duelos contra Piquerez. O time pecou no último passe e não conseguiu abrir o placar.

O Palmeiras igualou as ações a partir do terço final da primeira etapa com seu 3-4-1-2. Com dificuldade para criação de jogadas, Raphael Veiga apareceu muito para buscar a bola até nos pés dos zagueiros. Com bola, por vezes Aníbal fazia o terceiro zagueiro pelo centro, liberando Marcos Rocha para ser lateral e Estêvão para virar ponta — sem bola, Rocha era zagueiro pela direita e Estêvão virava o ala.

Apesar de ambos os esquemas terem três zagueiros, o jogo foi bastante movimentado. As melhores chances chegaram na segunda etapa, com Alisson salvando em cima da linha o gol palmeirense e Calleri acertando a trave. O Tricolor seguiu o jogo todo tendo até mais volume de jogo, mas pecando no último passe para a finalização.

Lances Importantes

Chuta, Igor Vinícius! O lateral-direito do São Paulo tabelou bem, recebeu lançamento de Bobadilla e ia aparecendo sozinho em direção à área, mas demorou para chutar, tentou o passe e o lance terminou sem perigo.

Pra fora! O São Paulo cobrou escanteio curto, deu o passe atrás e virou o jogo para Welington sozinho fora da área. Ele ajeitou a bola com liberdade e soltou a bomba, mas ela passou por cima do gol de Weverton.

Pra fora de novo! Em mais um escanteio, a bola sobrou para Bobadilla bater de fora da área, ela tocou no zagueiro Alan Franco e passou perto do gol.

Rafael! Na primeira chance do Palmeiras no jogo, já aos 30 minutos, Raphael Veiga bateu escanteio na segunda trave, Gustavo Gómez subiu e cabeceou forte para boa defesa de Rafael.

Salva, Alisson! Arboleda prendeu a bola dentro da área e Endrick roubou quase na linha de fundo. Ele evitou a saída já indo em direção ao gol e tocou para trás. Lázaro chegou batendo já quase na pequena área, mas Alisson apareceu como um segundo goleiro para evitar o gol certo.

Na trave! Michel Araujo deu um lançamento de três dedos para achar Ferreira em profundidade na esquerda. O ponta avançou, ganhou o fundo e cruzou rasteiro. Calleri chegou desviando para o gol e a bola tocou na parte de fora da trave e saiu.

Rafael! Em cobrança de falta ensaiada, Ríos ameaçou bater, mas parou. Veiga chutou forte, a bola desviou e Rafael segurou firma no gol.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 0 x 0 Palmeiras

Competição: 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e hora: 29 de abril de 2024, às 20h (de Brasília)

Local: estádio MorumBIS, em São Paulo (SP)

Público: 55.694

Renda: 3.444.111,00

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA)

VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa-ES)

Cartões amarelos: Calleri, Michel Araújo, Diego Costa e Igor Vinícius (SAO) e Murilo, Endrick e Gustavo Gómez (PAL)

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Diego Costa e Welington (Michel Araújo); Bobadilla, Alisson e Luciano (James Rodríguez); André Silva (Ferreira) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estevão (Luis Guilherme), Endrick (Rony) e Flaco López (Lázaro). Técnico: Abel Ferreira.