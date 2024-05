Gabigol é multado e perde a 10 do Fla após foto com camisa do Corinthians

Do UOL, no Rio de Janeiro

O atacante Gabigol foi multado e perdeu a camisa 10 do Flamengo após ter uma foto com a camisa do Corinthians vazada. O estafe negou a veracidade da imagem.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração.

O que aconteceu

Gabigol se reuniu com dirigentes ao chegar no Ninho do Urubu nesta tarde. Ele se reapresentou ao lado do elenco para o treino.

A diretoria já debatia a possível punição desde que recebeu a foto. Integrantes da cúpula de futebol se reuniram para avaliar o que poderia ser feito levando em conta o contrato do jogador.

Havia dois funcionários no fundo da imagem e outros presentes na festa. O supervisor Márcio Santos foi advertido na carteira de trabalho por uma questão hierárquica. Os demais não serão punidos.

Uma foto de Gabigol com a camisa do Corinthians viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira. A imagem teria sido tirada em uma festa na casa do jogador durante a folga do elenco.

A assessoria do atacante alegou algumas horas depois do vazamento que a foto é fake, mas a diretoria teve a confirmação da veracidade através de pessoas presentes no local. "Gabriel estava na casa dele, em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com amigos e membros do Flamengo que são seus amigos também. A foto não é verdadeira."

A imagem pegou a direção do clube e funcionários de surpresa. O sentimento geral foi de irritação e até decepção com o jogador, já que o time vinha de duas vitórias importantes e aliviou o clima de pressão.

O UOL tentou contato com o estafe de Gabigol, mas não obteve retorno até o momento. A reportagem será atualizada em caso de resposta.