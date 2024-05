Igor Vinícius pede perdão a Rojas por entrada forte durante empate do São Paulo

Nesta sexta-feira, Igor Vinícius utilizou a sua conta no Instagram para pedir perdão para João Rojas por lance durante o empate entre São Paulo e Barcelona-EQU, pela Libertadores, no Morumbis. Como consequência, o jogador do time equatoriano sofreu uma fratura na fíbula e terá que passar por cirurgia.

O episódio aconteceu aos nove minutos do segundo tempo, quando o lateral deu uma entrada forte no rival perto da linha lateral da área são-paulina. O defensor levou amarelo e o VAR não foi acionado.

"Infelizmente, na minha carreira, há dias bons e ruins. Ontem, tive um dia ruim por lesionar um colega de trabalho, em uma entrada que perdi o timing", começou.

"Porém, nunca foi a minha intenção machucar o atleta João Rojas. Estou aqui para pedir perdão pelo lance, João Rojas", acrescentou.

O lateral utilizou o Instagram para se pronunciar sobre o lance. (Foto: Reprodução/Instagram/Igor Vinícius)

Na sequência do comunicado, Igor Vinícius desejou uma boa reabilitação para João Rojas. "Espero que você tenha muito força nesse momento. Desejo que se recupere o mais rápido possível e que possamos nos encontrar e jogar de forma sadia. Um abraço para você e sua família. Fique com Deus", finalizou.

Com o empate, o São Paulo precisa vencer o Talleres para assumir a liderança do Grupo B da Libertadores. As equipes se enfrentam na última rodada, às 21h30 (de Brasília) do próximo dia 29, no Morumbis.

Antes disso, porém, o Tricolor foca no compromisso contra o Águia de Marabá, no mesmo horário, na próxima quinta-feira, na casa são-paulina. A equipe defende a vantagem de 3 a 1 construída na ida.

Confira o comunicado de Igor Vinícius na íntegra:

Boa tarde a todos!

Infelizmente, na minha carreira, há dias bons e ruins. Ontem, tive um dia ruim por lesionar um colega de trabalho, em uma entrada que perdi o timing.

Porém, nunca foi a minha intenção machucar o atleta João Rojas. Estou aqui para pedir perdão pelo lance, João Rojas.

Espero que você tenha muito força nesse momento. Desejo que se recupere o mais rápido possível e que possamos nos encontrar e jogar de forma sadia. Um abraço para você e sua família. Fique com Deus. Desculpe-me.