Santos inscreve Alison na Série B do Campeonato Brasileiro

Nesta sexta-feira, o Santos inscreveu Alison na Série B do Campeonato Brasileiro. O volante está em reta final de recuperação de uma grave lesão no joelho.

O jogador de 31 anos sofreu uma entorse no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em junho. Ele precisou passar por cirurgia e, com isso, disputou apenas oito partidas pela equipe em 2023.

Alison sofreu uma lesão no mesmo local em março de 2022, quando ainda atuava pelo Al-Hazem, da Arábia Saudita. Na época, o volante utilizou o CT Rei Pelé pra se recuperar.

No momento, o volante está em transição física e pode voltar a ser relacionado em breve. Ele não entra em campo desde o dia 10 de junho do ano passado.

Atual líder da Série B, o Santos entra em campo neste domingo, às 11 horas (de Brasília), contra o Brusque, na Vila Belmiro. Alison ainda não estará no banco de reservas neste embate.