Augusto Melo fala sobre Gabigol com camisa do Corinthians: 'Tem bom gosto'

Augusto Melo, presidente do Corinthians, comentou a polêmica em torno da foto de Gabigol com a camisa do Alvinegro.

O que aconteceu

O dirigente brincou e disse não ter relação com a situação. Augusto Melo falou sobre o tema à Globo na tarde desta sexta (17) ao sair do CT Joaquim Grava.

[Achei a foto] Linda. A camisa nossa é linda (...) Ele tem bom gosto Augusto Melo, à Globo, sobre Gabigol com camisa do Corinthians

Gabigol, do Flamengo, é fotografado com camisa do Corinthians Imagem: Reprodução/X/luissfabiani

O presidente do Corinthians negou qualquer conexão com negociações prévias pelo atacante. Gabigol foi tratado abertamente como um alvo do clube na janela de transferências no início do ano. As tratativas, no entanto, não avançaram.

Augusto Melo afirmou não saber como a camisa teria chegado ao jogador do Flamengo. O mandatário diz acreditar que Gabigol teve acesso ao item em troca de camisas após partida contra o Corinthians disputada no último sábado (11). Vale ressaltar que o clube paulista utilizou sua camisa branca (nº 1) no jogo em questão, enquanto a foto mostra o atacante do Flamengo com veste preta (nº2).

A assessoria pessoal de Gabigol nega que a imagem seja verdadeira. O atacante se reunirá com o Flamengo ainda nesta sexta e debate punição.