Juventus anuncia a demissão do técnico Massimiliano Allegri

Por meio do seu site oficial, a Juventus anunciou nesta sexta-feira a demissão do técnico Massimiliano Allegri. O treinador italiano venceu a Copa da Itália diante da Atalanta há apenas dois dias.

"Massimiliano Allegri não é mais treinador da Juventus FC", diz a publicação oficial da Juventus no X.

Massimiliano Allegri non è più l'allenatore della Juventus F.C. ? JuventusFC (@juventusfc) May 17, 2024

Na nota divulgada pela Juventus (veja a nota na íntegra ao fim da matéria), o clube italiano relaciona o desligamento do treinador com o seu comportamento na final da Copa da Itália, contra a Atalanta. Allegri foi expulso e discutiu fortemente com o quarto árbitro na saída de campo. Por não concordar com a decisão da arbitragem, o técnico arrancou o próprio terno e a gravata e os jogou no chão.

"A demissão surge na sequência de determinados comportamentos durante e após a final da Taça de Itália, que o clube considerou incompatíveis com os valores da Juventus e com o comportamento que aqueles que a representam devem adotar.", disse a Juventus em nota oficial.

Allegri encerrou sua segunda passagem na Juventus. O treinador italiano esteve à frente da equipe de Turim de 2014 até 2019 e depois de 2021 até 2024. Somando os dois períodos, o técnico conquistou cinco vezes o Campeonato Italiano, cinco vezes a Copa da Itália e duas vezes a Supercopa da Itália.

Filippo MONTEFORTE / AFP

Veja a nota completa divulgada pela Juventus nesta sexta-feira:

"A Juventus anuncia que dispensou Massimiliano Allegri do cargo de treinador da equipa principal masculina.

A demissão surge na sequência de determinados comportamentos durante e após a final da Taça de Itália que o clube considerou incompatíveis com os valores da Juventus e com o comportamento que aqueles que a representam devem adotar.

Termina um período de colaboração, iniciado em 2014, reiniciado em 2021 e encerrado após as últimas 3 temporadas junto com a final da Copa da Itália.

A empresa deseja boa sorte a Massimiliano Allegri em seus projetos futuros."