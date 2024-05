Sandry volta a ser relacionado para um jogo do Santos após nove meses

O Santos contará com uma novidade entre os relacionados para a partida contra o Brusque, neste domingo, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sandry está de volta após nove meses.

O meia está recuperado de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. O garoto sofreu a contusão no dia 10 de agosto, durante um treinamento no CT Rei Pelé. Com isso, ele teve que passar por cirurgia.

A última vez que Sandry foi relacionado foi em 5 de agosto de 2023, no empate de 1 a 1 com o Athletico-PR, na Vila Belmiro. A sua última atuação, porém, foi ainda antes, em 16 de julho de 2023, no revés de 4 a 1 para o São Paulo.

O meia foi revelado em 2019 e surgiu como uma grande promessa. O atleta, contudo, vem sofrendo muito com as lesões. Em abril de 2021, ele também rompeu o ligamento, mas do joelho direito, e voltou sete meses depois, em novembro.

Em 2023, Sandry também sofreu uma fratura no rosto, em uma partida contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista. Depois, a região da cirurgia infeccionou e ele precisou passar por procedimento para tratar. Com isso, esteve mais 44 dias fora de combate.

Ao todo, o Menino da Vila soma 94 partidas pelo Santos, sendo 46 como titular.

O Santos recebe o Brusque neste domingo, às 11 horas (de Brasília), pela sexta rodada da Série B.