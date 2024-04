CBAt convoca treinadores para comandar a Seleção no Ibero-Americano

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou 11 treinadores para dirigir a Seleção que disputará o 20º Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, que será realizado de 10 a 12 de maio. O Brasil compete em casa e terá a maior delegação dentre os 23 países que estarão no evento - 90 atletas (45 mulheres e 45 homens).

A competição será no Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), com entrada franca para o público e transmissão ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil e pela TV Atletismo Brasil, por meio dos canais do YouTube do Time Brasil e da CBAt.

ORGULHO! ???? Senhoras e senhores, a nossa medalhista de bronze no Mundial de Marcha Atlética: Érica Sena ? pic.twitter.com/tuUkiAa5YE ? Confederação Brasileira de Atletismo (@bra_atletismo) April 21, 2024

Os treinadores convocados são Darci Ferreira da Silva, Evandro Cassiano de Lazari, Clodoaldo Lopes do Carmo, Thiago Moraes de Melo, Karla Rosa da Silva, George André Cordeiro, Tania Fernandes de Paula Moura, Wagner José Alberto Carvalho Domingos, Ricardo de Souza Barros, Liliana Adiers Lohmann e Ivo da Silva.

A CBAt exige a apresentação dos certificados dos cursos de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e de Abuso no Esporte e Esporte Antirracista, ambos do Comitê Olímpico do Brasil (COB), e do Curso Antidoping da WADA, a Agência Mundial Antidoping, para treinadores de atletas de alto rendimento.

O Ibero reúne a cada dois anos atletas de países ou territórios onde o português ou espanhol são as línguas predominantes. O Brasil recebeu quatro edições da competição, em Manaus 1990, Rio 2000, São Paulo 2014 e Rio 2016, que foi pré-olímpica como será a de Cuiabá. A primeira edição foi realizada em 1983, em Barcelona.