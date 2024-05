Narrador Silvio Luiz morre aos 89 anos em São Paulo

O narrador Silvio Luiz morreu nesta quinta-feira (16), aos 89 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde o dia 8 de maio. O narrador sofreu um derrame enquanto trabalhava na transmissão digital da Record em Palmeiras x Santos, final do Campeonato Paulista, há mais de um mês.

Ainda segundo o comunicado assinado pelos médicos Roberto Betti e Haggeas da Silveira Fernandes, diretores do Hospital Oswaldo Cruz, Silvio Luiz morreu às 9h40, desta quinta-feira, em decorrência de falência múltipla de órgãos

O que aconteceu

Desde a final do Paulistão, o narrador foi internado duas vezes. Ele foi hospitalizado no dia da decisão do Estadual, se recuperou e voltou para casa poucos dias depois. Depois de um mal estar em casa, voltou a ser internado. O quadro piorou na semana passada e ele estava na UTI desde a última quarta-feira.

Silvio Luiz era um dos narradores mais famosos do Brasil e fez história com bordões como "olho no lance", "pelo amor dos meus filhinhos" e "pelas barbas do profeta".

Desde 2022, o narrador vinha sendo a voz das transmissões digitais do Paulistão da Record no portal R7 e no PlayPlus, ao lado dos humoristas Bola e Carioca.

Silvio Luiz começou como repórter de campo, mas ganhou notoriedade nas narrações. Ele trabalhou no SBT, na Band, na RedeTV! e na Record TV.