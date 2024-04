Astro de Deadpool dono de clube na Inglaterra compra ações de time mexicano

Os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney participarão ativamente na gestão de mais um clube.

O que aconteceu

Reynolds e McElhenney adquiriram ações minoritárias do Necaxa, clube do México. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Variety.

O investimento foi feito através da empresa R.R. McReynolds Company, empreendimento conjunto dos dois atores. A atriz norte-americana Eva Longoria, que já possui participação no Necaxa, teria ajudado a convencê-los em relação ao investimento.

Os astros de 'Deadpool' e 'It's Always Sunny in Philadelphia' já são donos do Wrexham, clube galês que participa de campeonatos na Inglaterra. A equipe foi adquirida quando estava na quinta divisão, de status semiprofissional. Pouco mais de três anos depois, o time já garantiu acesso à terceira divisão.

Não há qualquer acerto sobre a gravação de uma série ao estilo 'Welcome to Wrexham'. A produção, que mostra o processo de transformação do clube galês sob nova direção, foi aclamada pela crítica e conquistou cinco Emmys. O papel de Reynolds e McElhenney no Necaxa ainda é incerto.

O Necaxa atualmente é o nono colocado na primeira divisão do Campeonato Mexicano. O time conquistou suas principais glórias nos anos 1990 e é bicampeão da Liga dos Campeões da Concacaf. A equipe do México já disputou uma edição da Copa Libertadores, em 2007.