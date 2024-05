'Não há figura tão querida e unânime como Antero Greco', diz Trajano

No UOL News Esporte, José Trajano lamentou a morte do jornalista Antero Greco. Segundo Trajano, que trabalhou por décadas com o ex-companheiro, não havia ninguém mais querido e respeitado na imprensa esportiva do que Antero Greco — ele era unanimidade.

'Antero era um sujeito muito alegre': "Antero era o paulistano típico, aquele filho de italianos do Bom Retiro que curtia muito ser filho de italiano. Várias vezes nos levou para aquelas cantinas ali do Bixiga, ele tinha um tio que era proprietário de uma cantina e adorava cantar aquelas tarantelas. A gente ficava lá, a comida não era lá essas coisas, mas a música, o ambiente, porque o Antero era um sujeito muito alegre. Curiosamente, o Antero não bebia, não fumava e era um boêmio. Veja que ele gostava de dormir tarde, por isso que ele se dava muito bem com o Amigão [Paulo Soares] fazendo aquela dupla inesquecível no final das noites lá no SportsCenter. Essa dupla marcou o jornalismo esportivo

'Antero era querido e respeitado por todos': "Eu tenho 61 anos de profissão e talvez não haja na imprensa esportiva brasileira uma figura tão querida e tão unânime como Antero Greco. Sempre tem alguém que vai dizer 'ah, esse não sei'. O Antero, não, o Antero era querido e respeitado por todos. Então, é motivo de muita tristeza".

'Antero e Apolinho partem de mãos dadas. Eram geniais', diz Mauro Cezar

Mauro Cezar Pereira também falou sobre o falecimento do radialista Washington Rodrigues, o Apolinho. O colunista do UOL destacou que ele e Antero Greco eram "geniais".

'Apolinho era o carioca por essência. Foi pro rádio o que Chacrinha foi pra TV', diz Rodrigo Mattos

Se Antero era o paulistano típico, Apolinho representava o carioca da gema, afirmou Rodrigo Mattos. O colunista do UOL ressaltou que ele estava para o radialismo brasileiro como Chacrinha para a TV nacional.

