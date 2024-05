Ex-Corinthians da seleção de futsal recusou campo e supera sombra de Falcão

Destaque da seleção brasileira masculina de futsal, Leandro Lino veio da base do Corinthians, recusou um convite de Andrés Sanches para o futebol de campo e lidou com a pressão de ser o sucessor da lenda Falcão. Agora, ele mira a sua segunda Copa do Mundo e dá novos passos na carreira ao virar embaixador da Decathlon kipsta.

Início e oportunidade no Corinthians

Lino começou a carreira no Corinthians e foi importante na conquista conquista inédita da LNF (Liga Nacional de Futsal) em 2016. Lançado com 20 anos, o jovem ala impressionou, marcou seis gols em 23 jogos e chamou atenção dentro e fora das quadras. Tanto que esteve no top 3 dos melhores jogadores sub-23 do mundo naquele ano.

Ele teve a chance de fazer um teste no futebol de campo, a convite de Andrés Sanchez, mas não quis abandonar o futsal. Ao UOL, o jogador disse que ficou surpreso com o episódio e afirmou que não tem arrependimentos pela sua escolha. Afinal, foi a modalidade que moldou sua vida.

Foi uma surpresa para mim [o convite], nunca tinha visto o Andrés. Ele acabou descendo em um treino no futsal, perguntando do Leandro Lino, levantei o dedo com medo. Ele perguntou se eu queria ficar no Corinthians e eu disse que sim Lino, ao UOL

Depois, com reunião entre estafe e diretoria, houve convite para eu jogar no campo. Não me arrependo porque tudo que aconteceu na minha vida foi o futsal que me deu. Sou muito grato, estou feliz no futsal e acredito que o futsal é a praia do Lino.

Mudança de ares e sonhos

Leandro Lino comemora seu gol pelo Magnus contra o Corinthians, na final do Estadual de futsal de 2023 Imagem: Guilherme Mansueto/Magnus

A então promessa tomou outra decisão que determinou seus passos: trocou o clube pelo Magnus no ano seguinte para seguir seu ídolo Falcão. Ele, que havia vencido a equipe de Sorocaba na final de 2016, começou a dividir a quadra ao lado do craque brasileiro.

Lino passou a ser apontado como o sucessor de Falcão e sentiu o peso das expectativas, mas superou a "sombra" para trilhar sua própria história e realizar sonhos. Ele foi se destacando ainda mais em Sorocaba, empilhou títulos e chegou à seleção brasileira. Como um dos melhores atletas do país, foi convocado para a Copa do Mundo de futsal de 2021.

Muito feliz de ter realizado esse sonho com meu grande ídolo. Jogar junto com ele na seleção. No meu início, quando tinha 20 anos e surgi no Corinthians, sempre era associado como o 'Novo Falcão'. No início, não sabia lidar muito com essas coisas.

Com o passar do tempo, coloquei a cabeça no lugar, vi que não queria fazer uma história ligada a ele. Queria fazer a história do Leandro Lino, e acho que estou conseguindo isso, tanto pelas coisas que faço dentro de quadra como pelos títulos conquistados. Mas ficava muito feliz também, afinal, quem não quer ser comparado com seu ídolo?

Nova Copa e parceria

Leandro Lino começou no Corinthians e está há oito anos no Magnus Imagem: Gabriel Siqueira/Decathlon

Aos 28 anos, o jogador espera o chamado para defender o país novamente em um Mundial na edição deste ano. Ele foi convocado para os últimos amistosos preparatórios, deixou o dele na derrota para a França e agora aguarda a chegada de junho para ter seu nome na lista oficial para o torneio — que será disputado entre 14 de setembro e 6 de outubro, no Uzbequistão.

Enquanto aguarda a cereja do bolo da sua carreira, Lino assinou com a Decathlon kipsta. Ele fechou contrato por quatro anos e será embaixador da marca. O vídeo da reportagem foi gravado pela Decathlon Brasil e pela Flow Prod e cedido ao UOL.

Essa é minha maior ambição [ir à 2ª Copa]. Sonho que tenho desde criança que era chegar na seleção, em 2012 estava sentado no chão de casa, assistindo e torcendo na Copa do Mundo de futsal. Agora estou tão próximo de ir para essa de novo. Estou ansioso, espero que o Marquinhos olhe para cá e me dê essa chance de novamente disputar a Copa do Mundo, vai ser a cerejinha do bolo na minha carreira.

Agora também acabei de assinar contrato com uma grande marca, grande empresa que é a Decathlon kipsta, estou muito feliz. Projeto vai ser maravilhoso, next level.

O que mais ele disse

Experiência na 1ª Copa: "Aprendizado muito bom. Conversava bastante com o Rodrigo Capita, ele me explicou bastante coisa, disse que o Mundial era diferente, quando cheguei vi que era mesmo, a preparação, até a organização".

Derrota para a Argentina na semi em 2021: "A gente sabe do clássico, sensação horrível. Caso eu vá para esse, espero trazer o título de volta para casa, o Brasil merece".

Brasil como favorito? "Sem dúvida nenhuma. Acho que em todas as competições que o Brasil joga, por ter um grande leque de jogadores, sempre entra como favorito. Se pegar as equipes de fora do Brasil, os principais jogadores são brasileiros. Acredito, sim, que entra como favorito, não só para a Copa como para qualquer outra competição".

Interesse do Barça e futuro: "Já tive um sonho de jogar no Barcelona, tive várias sondagens de outras equipes para fora. Inclusive quase acabei indo para o Barcelona, não fui por uma fatalidade que aconteceu na minha família. Ms não podemos dizer o dia de amanhã. Estou focado no Magnus, espero cumprir meu contrato até o final desse ano, e se Deus quiser eu ficar ou sair. Espero chegar e conquistar os títulos que sempre venho ganhando".