Antero Greco falou sobre profissão: 'a gente dá notícia, mas mostra emoção'

Em entrevista ao UOL em 2017, Antero Greco falou sobre a sua relação com o futebol e a própria profissão como jornalista. A conversa foi ao lado de Paulo Soares, ex-colega de bancada e amigo.

Antero Greco disse que não entendia o interesse das pessoas pelo time que ele torcia. Ao comparar com outras editorias, ele acreditava que o esporte era visto como uma categoria menos séria.

O ex-comentarista também falou sobre a evolução na forma de acompanhar futebol nos tempos atuais. Antero acredita que isso possibilitou o público de também torcer para times internacionais.

Por fim, Antero Greco dá um depoimento sobre o desafio de noticiar mortes no jornalismo.

Já aprendi a não ter vergonha de esconder [a emoção ao vivo]. De ficar assim, com os olhos [emocionados] mesmo. Se eu posso rir, por que eu não posso chorar? Se eu tô sendo espontâneo na brincadeira, por que eu não posso ser no momento que talvez quem tá do lado de lá também tá sentindo o mesmo que a gente? Só humaniza, então também é uma experiência bacana. A gente dá a notícia, faz o trabalho, mas também mostra a emoção.

Antero Greco, para o UOL