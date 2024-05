Cuca define derrota do Athletico-PR na Sul-Americana como "atípica"

Mesmo jogando em casa, o Athletico-PR perdeu para o Danubio, do Uruguai, por 2 a 1, e sofreu a primeira derrota nesta edição da Copa Sul-Americana. Até então, a equipe tinha quatro vitórias em quatro duelos. Após o revés desta quarta-feira, o treinador Cuca definiu a partida como "atípica".

"Foi uma jornada atípica, que não encontramos o melhor futebol, infelizmente. O torcedor ficou muito bravo e com razão, isso acontece. Mas seguimos, firmes e fortes no nosso propósito, liderando nas duas competições", disse durante entrevista coletiva.

"Não houve salto alto, ninguém desmereceu o adversário. Mas não encaixou o jogo. Se entra a bola do Mastriani, 1 a 0, era outro jogo. Se tivessem mais cinco minutos, a chance de empatar era muito grande. O gol saiu muito tarde para nós", acrescentou.

Cuca e Canobbio analisaram o jogo contra o Danubio e projetaram a nossa sequência de temporada. Próximo jogo é no dia 30, contra o Sportivo Ameliano, na Ligga Arena.

Cuca também comentou que sabia desde o começo que encontraria dificuldades no confronto contra os uruguaios.

"Sabíamos que, para furar o bloqueio, iríamos ter trabalho. Até tivemos as chances no começo do jogo, começamos bem. Não fizemos", falou.

Apesar da derrota, o Athletico-PR ainda é líder do Grupo E da Sul-Americana. A equipe soma 12 pontos, enquanto o Sportivo Ameliano, do Paraguai, que é o segundo colocado, tem 10.

Na sexta e última rodada da fase de grupos da competição continental, o Furacão terá como adversário justamente o Sportivo Ameliano. A partida está marcada para o dia 30 de maio, às 19h (de Brasília), na Ligga Arena.