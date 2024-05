Arsenal lança novo uniforme com canhão no lugar do escudo

Através de suas redes sociais, o Arsenal lançou nesta terça-feira o seu novo primeiro uniforme para a próxima temporada. O grande destaque da nova camisa é a volta do símbolo do canhão (presente no escudo do clube) ao uniforme principal, algo que não acontecia desde a temporada 1989/1990.

"O Ano do Canhão! Nosso novo primeiro kit para 24/25 Arsenal x Adidas já está disponível!", diz a publicação do clube inglês.

The Year of the Cannon ??? Our new 24/25 Arsenal x @adidasFootball home kit is available now ? ? Arsenal (@Arsenal) May 16, 2024

Nos últimos anos, o Arsenal usou o canhão presente no escudo do clube apenas em camisas alternativas. Para a próxima temporada, a tendência é que todos os uniformes da equipe inglesa tenham o famoso símbolo.

O novo uniforme do Arsenal traz novamente o habitual vermelho. Assim como nesta temporada, a nova camisa tem mangas brancas, mas ao invés de listras douradas, o novo kit usa um azul-marinho como destaque.

Foto: Divulgação / arsenal.com

Segundo o site oficial do Arsenal, a nova primeira camisa foi criada para oferecer desempenho e proporcionar aos jogadores a confiança necessária para jogar sob pressão. O leve uniforme apresenta o que há de mais moderno da tecnologia e foi criado em estreita colaboração com as equipes masculina e feminina do clube inglês.

O preço do novo uniforme do Arsenal varia de acordo com os modelos torcedor e jogador, camisa que os atletas usam de fato no campo de jogo. A versão jogador custa 545 reais, enquanto a opção jogador está na faixa dos 780 reais.