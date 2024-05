Clubes lamentam morte de Silvio Luiz: "Bordões inigualáveis"

Do UOL, em São Paulo

Os clubes brasileiros lamentaram a morte do narrador Silvio Luiz nesta quinta-feira (16), vítima de falência múltipla dos órgãos.

O que aconteceu

O Palmeiras ressaltou as qualidades do narrador, que morreu aos 89 anos, após sofrer um derrame durante a final do Campeonato Paulista, entre o Alviverde e Santos.

Sua voz inconfundível e seus bordões inigualáveis ficarão eternamente marcados na memória da Família Palmeiras. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs.

Palmeiras

Outros times como Santos, Corinthians, São Paulo, Fluminense e Red Bull Bragantino também lamentaram a morte do comunicador.

Veja as reações dos clubes brasileiros

Lamentamos profundamente o falecimento do narrador Silvio Luiz, ícone do jornalismo esportivo brasileiro. Sua voz inconfundível e seus bordões inigualáveis ficarão eternamente marcados na memória da Família Palmeiras. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs. pic.twitter.com/QhX8K6RWcg -- SE Palmeiras (@Palmeiras) May 16, 2024

"Foi, foi, foi, foi ele". Uma frase que nem precisa vir acompanhada do nome de seu autor para você escutá-la perfeitamente. Esse é o tamanho do lendário narrador que nos despedimos nesta quinta-feira.



O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do eterno Silvio? pic.twitter.com/fFUoHa91EW -- Santos FC (@SantosFC) May 16, 2024

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta com pesar a morte de um dos maiores narradores brasileiros, Sílvio Luiz, que nos deixou nesta quinta-feira (16), aos 89 anos.



Sílvio iniciou sua carreira em 1952 e passou por diversos veículos de comunicação. Famoso pelos bordões como:? pic.twitter.com/vSosyIzQA2 -- Corinthians (@Corinthians) May 16, 2024

O Red Bull Bragantino lamenta profundamente o falecimento do narrador e jornalista Silvio Luiz.



O narrador marcou época na televisão brasileira com seus bordões e narrações icônicas!



Um abraço dos torcedores do Braga aos amigos e familiares! pic.twitter.com/i6GjIFVUrc -- Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) May 16, 2024

Um dia triste para a comunicação no Brasil. Hoje também nos despedimos de Silvio Luiz, narrador de diversos gols e momentos inesquecíveis da nossa história.



O São Paulo FC lamenta o falecimento deste grande são-paulino e presta solidariedade a seus familiares, amigos e fãs neste? pic.twitter.com/HhAywOrVgD -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 16, 2024

O Fluminense Football Club também lamenta a morte do eterno locutor Silvio Luiz, que imortalizou uma maneira única de narrar o nosso futebol. Desejamos muita força aos familiares, amigos e fãs nesse momento de despedida.



Pelo amor dos meus filhinhos, Silvio! Você foi um craque!? -- Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 16, 2024

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do comunicador Silvio Luiz, responsável por tantos momentos marcantes na história do jornalismo esportivo brasileiro. Desejamos muita força aos fãs e familiares neste momento triste. Descanse em paz, Silvio!#CRF -- Flamengo (@Flamengo) May 16, 2024

Obrigado, Silvio Luiz! ?



Lenda do jornalismo e da TV, Silvio Luiz também nos deixou nesta quinta-feira. Mestre dos bordões, o narrador marcou seu nome na história da comunicação brasileira e nos milhões de corações apaixonados pelo esporte. O Botafogo e o Brasil, com imenso? pic.twitter.com/3kbyQeHGLn -- Botafogo F.R. (@Botafogo) May 16, 2024

Descansem em paz, senhores.



Nossa homenagem a três grandes nomes da crônica esportiva brasileira. Antero Greco era comentarista da ESPN, ex-editor do Estadão e referência de bom humor e jornalismo. Silvio Luiz, lendário narrador da TV e dono de bordões marcantes. Washington? pic.twitter.com/ntIFYPtJo7 -- Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 16, 2024

Lamentamos e expressamos o mais profundo pesar, também, pelo falecimento do narrador Silvio Luiz, ocorrido nesta quinta-feira (16), aos 89 anos.



Aos familiares, amigos e fãs do icônico profissional, os nossos sinceros sentimentos. -- Chapecoense (@ChapecoenseReal) May 16, 2024