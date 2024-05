Jesús Navas, "maior lenda do Sevilla", deixará o clube ao final da temporada

"A maior lenda do Sevilla FC", foi assim que o clube espanhol definiu Jesús Navas. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, o Sevilla anunciou que o jogador deixará a equipe ao final da temporada, quando encerra o contrato entre as partes.

Segundo a nota, Jesús Navas informou ao clube e a todos seus companheiros a decisão de deixar a equipe durante o treino da manhã desta quinta.

O Sevilla ainda deixou as portas abertas para que ele possa voltar em um futuro, podendo desempenhar outra função profissional. A equipe também agradeceu os serviços prestados pelo atleta.

"O Sevilla FC deseja boa sorte a Jesús Navas no seu novo desafio profissional e agradece a dedicação, profissionalismo e honestidade com que defendeu a camisa do Sevilla, que se tornou o seu maior emblema", foi escrito.

?? @JNavas, la mayor leyenda del #SevillaFC, comunica que se marcha al final de temporada. ???#WeareSevilla ? Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 16, 2024

A partida de despedida de Navas será no dia 25 de maio, contra o Barcelona, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, perto dos torcedores do Sevilla.

Aos 38 anos, Jesús Navas é o jogador com mais títulos e partidas da história do Sevilla. Por enquanto, ele soma 688 partidas e 39 gols marcados, além de 119 assistências.

Revelado nas categorias de base do próprio Sevilla, Navas estreou como profissional em 2003. Ele se transferiu ao Manchester City em 2013, mas retornou ao time espanhol em 2017.