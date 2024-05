Rizek, Everaldo Marques e outros comunicadores se despedem de Silvio Luiz

O mundo da comunicação lamentou a morte de Silvio Luiz nesta quinta-feira (16), em decorrência de falência múltipla de órgãos. O narrador Everaldo Marques e os apresentadores Miton Neves e André Rizek se despediram do locutor enaltecendo os bordões.

O que aconteceu

Everaldo Marques, narrador do grupo Globo, falou sobre o quanto Silvio Luiz o inspirou em sua carreira.

E num dos dias mais tristes da história do jornalismo esportivo, chega também a notícia da perda de Silvio Luiz, que com sua linguagem única marcou de maneira sem igual as transmissões esportivas na TV. Costumo dizer que ele, Galvão Bueno e Luciano do Valle formam e sempre formarão a Santíssima Trindade da narração esportiva na TV. Que dia devastador.

Everaldo Marques.

André Rizek exaltou o narrador como motivação para o início da paixão pelo esporte na televisão: "Comecei a ver jogos na TV, nos anos 1980, não exatamente por causa de um time, mas para me divertir com Silvio Luiz", disse.

Márvio Lúcio, o Carioca, também fez uma publicação com a última foto que registrou com Silvio Luiz. Ambos fizeram parceria nas transmissões do Campeonato Paulista pela Record TV.

Descanse em paz meu idolo, amigo, "pai", companheiro de trabalho. Silvio te amarei pra sempre, pra sempre. Você é exemplo, quero ser como você, trabalhar e fazer o que gosta até o final.

Carioca.

Veja os comentários dos comunicadores

Um dia muito triste para o jornalismo esportivo e para o Brasil.



Apolinho, Antero Greco e Silvio Luiz são figuras insubstituíveis. Perdas irreparáveis de pessoas que inspiraram uma legião de jornalistas, inclusive eu.



Meus sentimentos aos familiares e amigos. Descansem em paz. -- Ivan Moré (@ivan_more) May 16, 2024

Antero Greco, Apolinho e Silvio Luiz: as 12 horas mais devastadoras da história da crônica esportiva brasileira! Era muito educado o "italianinho, como eu chamava o doce Antero. Washington Rodrigues igualmente se foi deixando órfãos também os Geraldinos e Arquibaldos. E Silvio? pic.twitter.com/ykPS7SvA5X -- Milton Neves (@Miltonneves) May 16, 2024