Amigão se emociona ao falar sobre Antero Greco: 'Por que sair tão cedo?'

O apresentador Paulo Soares, mais conhecido como Amigão, lamentou a morte de Antero Grecco, durante o Sportcenter. O apresentador entrou ao vivo por telefone, se emocionou ao relembrar do amigo e afirmou que tinha esperança de ter ele por mais tempo.

Vamos dar risada, gente! Como é que eu posso falar alguma coisa agora. O Antero chegava sempre em cima da hora, era irritante. tinha vontade de arrebentar ele. Agora acabei de escrever 'poxa, Antero, você gostava tanto de chegar em cima da hora, por que você foi embora agora? Por que sair tão cedo?'.

Tudo bem que já estávamos esperando a notícia, mas a gente sempre tinha uma esperança que a coisa fosse empurrada mais mais para frente O grande sonho dele era poder acompanhar um pouco da vida, é muito triste. Eu não sou a pessoa indicada para falar agora.

Amigão afirmou que o sentimento é de vazio, mas que tem certeza de que Antero estará sempre ao seu lado.

Estava comentando com a mulher do Antero, Leila, que aquele sentimento de vazio, de ficar sem chão, claro que o vazio chega agora, o chão fica torto, mas eu falei para a Leila: 'ele está com a gente, tenho certeza de que ele está aqui do nosso lado, ele vai ser o nosso chão'. Ele é um cabeçudo, não podia ter feito isso com a gente agora.

O apresentador também agradeceu aos fãs do esporte que sempre os acompanharam e fizeram com que eles se tornassem a maior dupla da história da TV brasileira.

São 40 anos de amizade, 30 de ESPN e 20 de Sportscenter. Hoje a gente tem convicção de que graças ao fã de esportes e de todas as pessoas que estiveram com a gente, a gente tem que agradecer muito e com muita humildade, e sabemos hoje que formamos a maior dupla da história da TV brasileira, e isso ninguém poderá tirar do Antero, ninguém vai poder tirar de mim. Graças a essa gente toda que durante 20 anos viramos a madrugada para fazer o Sportsenter.

O que mais Amigão disse:

Um dos principais produtores de futebol no mundo: "Um jornalista da mais alta qualidade, de um texto irretocável, de uma leitura dinâmica. Um repórter, que extrapolou, foi editor-chefe, comandou o Estadão, e depois de aventurar na TV, e em uma época que o futebol internacional começava a chegar no Brasil. Foi um dos principais produtores de futebol no mundo "

Defensor da democracia: "O legado do Antero vai muito além, porque ele foi um cara alucinado por livros, ele tem um apartamento só de livros, jornais, revistas. A gente saia muitas vezes correndo da TV, senão o Antero prendia a gente na calçada. Aí chegava em casa, cinco minutos e o telefone tocava: era o Antero. E fala de cinema, de politica, de livro. O Antero sempre foi um defensor da democracia, a luta dele nesses últimos anos, ele nunca se calou. Nós somos muito apaixonados por política, ele não desistiu nunca".

Antero, querido, my friend, e é um cara bonito. O legal é que ele acaba de mandar para mim que percebeu que o céu é verde, não azul. Todo o direito de ter o céu verde para ele.

Morte de Antero:

O jornalista esportivo morreu nesta quinta-feira (16), aos 69 anos, em decorrência de um tumor cerebral.

O Hospital Beneficência Portuguesa informou que o comentarista da ESPN faleceu às 3h (de Brasília), devido à complicações de um meningioma.

Ele enfrentava a doença desde junho de 2022, precisando realizar cirurgias e sessões de radioterapia nos últimos anos