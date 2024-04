Diretor do São Paulo recebe Abel em chegada ao MorumBIS após confusão

Após a confusão do último clássico, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, recepcionou o técnico Abel Ferreira na chegada do Palmeiras ao MorumBIS.

O que aconteceu

O encontro foi alinhado entre as duas diretorias na última semana. O presidente Julio Casares e Abel Ferreira inclusive conversaram no último domingo (28) para selar o encontro.

Abel tinha relação boa com o mandatário são-paulino fruto da ótima relação entre Casares e Leila Pereira. Foi por meio da boa relação entre os presidentes que surgiu a ideia do encontro.

Na chegada do Verdão, Belmonte já estava esperando na área de zona mista e o UOL flagrou o momento do abraço. A presidente Leila Pereira passou pelo diretor antes e também o cumprimentou.

Relembre a confusão

No último clássico, Belmonte chamou Abel de 'português de merd*" durante confusão com a arbitragem no fim da partida. O Tricolor deixou o campo reclamando muito da atuação do quarteto.

Logo depois da confusão, o Tricolor não liberou a sala de imprensa do MorumBIS para a coletiva de Abel Ferreira. O São Paulo afirmava que o ato era em resposta ao espaço que era cedido ao clube no Allianz Parque. Abel não deu coletiva naquele dia.

Como resultado daquele dia, tanto o Allianz Parque quanto o MorumBIS passarão a ter salas de coletiva visitante. No Allianz Parque o espaço já foi inaugurado, enquanto no MorumBIS ainda está em construção.