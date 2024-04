Pablo Maia sofre lesão na véspera do Choque-Rei e vira novo desfalque do São Paulo

Pablo Maia se tornou o mais novo desfalque do São Paulo. O volante foi cortado do clássico contra o Palmeiras desta segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, após sofrer uma lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda no treino de domingo, no CT da Barra Funda.

Pablo Maia sentiu a região posterior da coxa esquerda na última jogada da atividade que encerrou a preparação do elenco são-paulino para o confronto com o Palmeiras. Desta forma, o volante acabou sendo retirado dos planos do técnico Luis Zubeldía para a partida desta segunda-feira.

O problema não é considerado simples. Na maioria dos casos lesões como a de Pablo Maia são resolvidas com tratamento conservados, mas, dependendo do quadro, uma cirurgia não está descartada.

Desta forma, Pablo Maia se junta a Lucas Moura (lesão na região posterior da coxa esquerda), Rafinha (fratura na fíbula esquerda) e Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) como desfalques do São Paulo.

Em contrapartida, nesta segunda-feira Luiz Gustavo, Moreira e James Rodríguez voltaram a ser relacionados no São Paulo após se recuperarem de suas respectivas lesões. O primeiro vinha tratando um problema no tendão de Aquiles da perna direita, o segundo se recuperava de uma contusão no músculo reto femoral da coxa direita e o terceiro ficou de fora dos últimos jogos por causa de um incômodo na região posterior da coxa direita.

Sem Pablo Maia, o São Paulo tem Damián Bobadilla e Luiz Gustavo como opções. Como o ex-jogador do Bayern de Munique acabou de se recuperar de uma lesão complicada, o técnico Luis Zubeldía decidiu dar uma oportunidade ao jovem paraguaio, tido como um dos atletas mais promissores de seu país.