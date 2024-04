Jornal espanhol destaca Wesley: 'A joia brasileira que fez Marcelo sofrer'

O jornal As, da Espanha, elogiou o garoto Wesley após a vitória do Corinthians contra o Fluminense no domingo (28).

O que aconteceu

A publicação destacou o desempenho do jovem de 19 anos com os dois golaços feitos na NeoQuímica Arena. A matéria foi escrita pelo jornalista Juan Lopesino.

O texto diz que Wesley seria 'um sopro de ar fresco em um gigante necessitado'. Além de enaltecer os gols de Wesley, o veículo também avaliou a postura do jogador e sua habilidade com bola.