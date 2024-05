Com Cássio e novidades, Corinthians treina para jogo de volta da Copa do Brasil

O Corinthians trabalhou na manhã desta quinta-feira no CT Dr. Joaquim Grava, e o técnico António Oliveira contou com novidades em campo. Com o adiamento de duas rodadas do Campeonato Brasileiro, o próximo duelo da equipe é contra o América-RN, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O goleiro Cássio, acertado com o Cruzeiro, mais uma vez treinou normalmente no gramado. Ele negocia termos para deixar o clube e pode sair ainda nesta semana.

O Timão também atualizou o quadro clínico de alguns atletas que se recuperam de lesão. O lateral Matheuzinho, com uma entorse no tornozelo direito, e o meio-campista Paulinho, com tendinite patelar no joelho esquerdo, alternaram entre trabalhos internos e no gramado com a equipe de fisioterapia.

Já o atacante Pedro Henrique, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda, realizou o aquecimento com o time e, na sequência, trabalhou no campo sob orientação dos preparadores físicos.

Em contrapartida, Diego Palacios, Maycon e Ruan Oliveira deram sequência à recuperação. O zagueiro Félix Torres, que deixou o jogo contra o Argentinos Juniors com dores no tornozelo, treinou normalmente e não preocupa.

Antes de uma ativação física na academia, o elenco passou por um controle de CK com Leandro Spigolon, fisiologista da equipe, além de avaliação de termografia e de saltos com o departamento de saúde. Depois, António orientou um trabalho de passes e marcação pressão em espaço reduzido.

Na parte final da atividade, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na goleada diante do Argentinos Juniors foram liberados para um complemento regenerativo na parte interna do CT. Os demais realizaram uma atividade de enfrentamento em campo reduzido.

O Corinthians retoma a preparação para a próxima partida nesta sexta-feira, no período da manhã. O duelo contra o América-RN está marcado para esta quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Na ida, o Timão bateu a equipe potiguar por 2 a 1, em Natal.