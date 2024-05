'No pau!': Luiz Ceará explica como Silvio Luiz criou um de seus bordões

Em participação no De Primeira, o jornalista esportivo Luiz Ceará explicou como o narrador Silvio Luiz, que morreu hoje aos 89 anos, criou um de seus bordões mais conhecidos — "no pau!".

Ceará contou que o narrador criou o bordão inspirado no barulho que a bola faz quando bate na trave. Antes de ser locutor, Silvio Luiz trabalhou como repórter de campo e chegou a ser árbitro de futebol.

Quando a bola bate na trave, para o repórter de campo, que está ali fazendo a meta, que é atrás do gol, quando a bola bate na trave, faz barulho. É interessante porque todo mundo que está atrás ouve esse barulho, o goleiro ouve esse barulho. Então, é por causa disso, ele foi repórter de campo, um dos bordões dele se deve a isso. Eu sei porque ele falou pra mim, era esse barulho da trave (pau!), então ele falava 'no pau!'. Luiz Ceará

