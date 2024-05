Casagrande chora ao ouvir Silvio Luiz narrando seus gols no Torino

No dia da morte do narrador Silvio Luiz, o colunista Walter Casagrande se emocionou no De Primeira ao ouvir seus gols narrados pelo locutor dos bordões (assista acima).

Casão chorou ao ouvir Silvio Luiz narrando seus dois gols pelo Torino na vitória por 2 a 0 contra a Juventus, pelo Campeonato Italiano, em abril de 1992. O ex-atacante lembrou sua passagem pelo time operário de Turim.

A narração do Silvio deixa mais emocionante uma coisa que já me emociona porque eu sou apaixonado pelo Torino, eu joguei no Torino sabendo qual que era a história do Torino, meu pai me contou a história do Torino 300 vezes.

Ouvindo o Silvio Luiz narrando dois gols meus contra a Juventus, que eu considero o jogo mais importante da minha vida pela história do Torino porque ali eu estou jogando não só pelo clube, estou jogando pelos operários da fábrica, pelas parentes das vítimas da tragédia de Superga, de 1949, e por um grupo de pessoas sofridas contra a riqueza total da Juventus, dona da Fiat, da Ferrari e tudo mais. Então, com a narração do Silvio Luiz, eu choro todas as vezes que eu ouço, não é porque o Silvio faleceu hoje, eu choro todas as vezes. Walter Casagrande

