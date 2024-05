Leilão de camisas de times do Brasil terá renda doada para vítimas do RS

Uma iniciativa da MatchWornShirt está promovendo um leilão de 55 camisas de atletas que jogaram no Rio Grande do Sul, além de parcerias com clubes como Flamengo, Fluminense, Santos, Cruzeiro, América-MG e Vitória.

A campanha "Uma doação em troca de uma camisa" contempla 55 camisas (em alusão ao código internacional +55, referente ao Brasil e simbolizando a união do país pela causa) usadas em partidas válidas pelo Brasileirão e por campeonatos estaduais em 2023 e 2024.

As peças terão um valor inicial de 5 euros (R$27,72 na cotação atual). Os valores arrecadados serão revertidos integralmente em doações para instituições do Rio Grande do Sul que participam da ação.

Em parceria com os clubes, a plataforma irá doar 100% lucros a partir dos leilões de camisas de Flamengo, Fluminense, Santos, Cruzeiro, América-MG e Vitória em disputas que acontecem ao vivo neste momento, de camisas de atletas que atuam nas Séries A e B do Brasileirão 2024.

"Nossa relação com instituições de caridades, fundações e clubes é movida pelo potencial de arrecadação de fundos, além do amor de todas as partes envolvidas pelo futebol. Assim como atuamos em outras situações de calamidade, como os terremotos na Turquia, estamos unindo forças para ajudar ainda mais pessoas que precisam de colaborações para seguir lutando pela vida no Sul do Brasil", explicou Tijmen Zonderwijk, Fundador da MatchWornShirt.