Gómez diz que bateu pênalti para evitar briga entre atacantes do Palmeiras

Do UOL, em São Paulo (SP)

O zagueiro Gustavo Gómez afirmou que virou o batedor de pênaltis do Palmeiras na ausência de Raphael Veiga para evitar brigas entre os atacantes.

O que ele disse

Tivemos uma conversa entre 'os mais velhos' e falaram que 'quando o Veiga não estiver, você tem que pegar e bater'. Isso para os atacantes não brigarem. Fica um pouco essa imagem... Quando o Veiga estiver, ele é o batedor. Quando não estiver, para não ter briga, eu pego a bola.

O que aconteceu

A polêmica dos pênaltis no Palmeiras começou na partida contra o Liverpool-URU, na semana passada. Rony sofreu penalidade na etapa final e queria bater, mas Abel Ferreira queria Flaco López na cobrança.

Depois de muita discordância entre os atacantes, ficou decidido que o capitão Gómez bateria a cobrança. Ele cobrou e converteu — assim como no jogo de ontem contra o Independiente del Valle, gol que lhe fez empatar com Luís Pereira e o tornou maior zagueiro artilheiro da história do clube.

Câmeras da Globo flagraram Rony questionando ao banco de reservas o motivo para não poder bater o pênalti que sofreu. Momentos depois a câmera mostra Abel Ferreira reclamando da atitude do camisa 10: "Agora também eu bato".

O desentendimento entre os atacantes não caiu bem para a comissão técnica e os jogadores mais experientes do elenco, e ficou decidido que Gómez assumirá as cobranças da equipe na ausência de Veiga.

