Com novidades, Fluminense divulga relacionados para jogo contra Cerro Porteño

O Fluminense divulgou os atletas relacionados para a partida contra o Cerro Porteño. O duelo é válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e acontecerá nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã.

A principal novidade é Gabriel Pires. Um dos reforços do Fluminense para esta temporada voltou a ser relacionado após ficar cerca de três meses fora por conta de um problema no joelho.

Quem também voltou a ser relacionado é o meio-campista Renato Augusto. Ele reclamou de dores no joelho após o empate do Fluminense contra o Atlético-MG, no começo deste mês, e estava desfalcando a equipe.

Apesar destes retornos importantes, Fernando Diniz não poderá contar com o zagueiro Felipe Melo, que está suspenso. Samuel Xavier, André, Douglas Costa e Lelê também serão desfalques por conta de lesão.

Na Libertadores, o Fluminense lidera o Grupo A com oito pontos. O Cerro Porteño, por sua vez, ocupa a segunda colocação, com cinco pontos conquistados.

Nossos relacionados pra enfrentar o Cerro Porteño! VAMOS, FLUMINENSE! ???? pic.twitter.com/8ICcxqrvlA ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 16, 2024

Veja todos os relacionados

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

Defensores: Calegari, Diogo Barbosa, Guga, Marcelo, Antonio Carlos e Felipe Andrade

Meio-Campistas: Alexander, Arthur, Gabriel Pires, Jhon Arias, Lima, Martinelli, David Terans, PH Ganso e Renato Augusto

Atacantes: Germán Cano, Isaac, John Kennedy, Kauã Elias, Keno, Lucumí e Marquinhos