Santos anuncia contratação de Nath Pitbull, volante ex-São Paulo

O Santos anunciou nesta quinta-feira a contratação da volante Nath, que estava no 3B da Amazônia. A defensora, que possui passagem pelo São Paulo, assinou contrato com o Peixe até o final da temporada.

"É uma honra vestir esse manto, de um dos maiores clubes do Brasil, que é a grande referência para nosso futebol feminino. Estou muito feliz de representar as Sereias da Vila, será de suma importância na minha carreira e um orgulho que nem todos podem ter! Sei que teremos um ano desafiador, mas vamos acreditar e dar nosso melhor sempre para levar esse time a altura que merece, em todas as competições", afirmou Nath, em nota divulgada pelo clube.

Conhecida como Nath Pitbull, ela vestiu a camisa do São Paulo em 2021. Além do Tricolor Paulista, a atleta também atuou por Vitória (PE), Cresspom (DF), Osasco Audax, Iranduba (AM), Ceará e Flamengo.

NATH É DAS SEREIAS ???? Atuando como volante e zagueira, a atleta de 28 anos chega como reforço das #SereiasDaVila, com contrato até o fim do ano. Pra cima! ? pic.twitter.com/yaBdPNOLHk ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) May 16, 2024

Nath se destaca por ser uma jogadora polivalente, que pode atuar tanto como volante, quanto como zagueira.

A jogadora chega em um momento delicado das Sereias da Vila no Campeonato Brasileiro A1. O Santos ocupa a 12ª colocação com apenas 7 pontos conquistados, tendo vencido apenas dois de dez jogos que disputou.

A atleta já foi integrada ao elenco e está à disposição do técnico Glaucio Carvalho para o próximo jogo, contra o Cruzeiro, nesta sexta-feira, no Estádio Francisco Filho, pela 11ª rodada do Brasileiro.