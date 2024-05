Endrick sofre "edema" na coxa e faz post insinuando despedida

O Palmeiras informou nesta quinta-feira que Endrick sofreu um "edema na coxa" no jogo contra o Independente Del Valle, pela Libertadores da América. O clube não divulgou o prazo de recuperação, mas a evolução será diária e, inicialmente, não é nada que preocupe tanto para o futuro.

Apesar disso, o jogador se torna dúvida para o restante do semestre no Palmeiras, pois foi convocado por Dorival Júnior para a disputa da Copa América em junho, devendo se apresentar em Belo Horizonte no dia 3.

Nas redes sociais, Endrick divulgou uma imagem dando a entender até sobre uma despedida antecipada do clube. "Palmeiras, eu te amo. Obrigado por tudo", afirmou.

Foto: Reprodução

Relembre como foi a lesão

Com 13 minutos do segundo tempo, Endrick sentiu um desconforto na perna direita, caiu no gramado com dores e precisou deixar o campo de maca. O atacante deu lugar para Raphael Veiga.

O jogador está em contagem regressiva para deixar o Verdão. Em julho, quando completar 18 anos, o atacante se apresenta ao Real Madrid. Convocado por Dorival Júnior para a Copa América, o atacante também vira um alerta para a Seleção. A competição começa no dia 20 de junho.

Antes, a Seleção Brasileira disputa amistosos diante de México e Estados Unidos nos dias 8 e 12, respectivamente. Os jogadores do futebol brasileiro, como Endrick, se apresentaram à delegação no dia 3, enquanto os que atuam na Europa chegam no dia 30 de maio.

Com o Brasileirão adiado por duas rodadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Palmeiras só volta a campo no dia 23, quando enfrenta o Botafogo-SP, em duelo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil. A bola rola Às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.