Gerson é destaque do Flamengo atuando em nova posição

O meio-campista Gerson vinha encontrando dificuldades sob o comando de Tite ao Flamengo. Um problema renal - que o levou a uma cirurgia - prejudicou bastante a evolução do atleta no Rubro-Negro em 2024. No entanto, as últimas duas atuações do jogador - preenchendo o lado direito do meio-campo - trouxeram bons frutos ao time carioca.

Gerson acumula bons números atuando na nova posição contra Corinthians e Bolívar. De acordo com o Sofascore, além do gol e assistência, ele teve 96% acerto no passe (83/86), nove passes decisivos e duas grandes chances criadas.

Ele também teve êxito nos desarmes, acumulando 10 no período, e contou com 74% de seus duelos ganhos.

Após a vitória contra o Bolívar na última quarta-feira, o próximo compromisso do Flamengo é contra o Amazonas, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, que acontece somente no dia 22, às 21h30 (de Brasília). A partida contra o Vasco no fim de semana foi adiada junto com o resto dos jogos do Brasileirão das rodadas 7 e 8 devido ao desastre climático do Rio Grande do Sul.