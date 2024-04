Corinthians anuncia abertura dos ingressos para jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão

Nesta segunda-feira, o Corinthians anunciou a abertura da venda dos ingressos para o jogo contra o Fortaleza, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O processo terá início na terça, a partir das 11h (de Brasília).

Como de costume, a comercialização das entradas leva em conta as prioridades do Fiel Torcedor. A compra para o público geral, se ainda houver ingressos disponíveis, abre quinta, a partir das 11h.

No confronto, os membros do plano Minha Vida terão descontos 25% e 65%, os do Minha História de 35% e os do Meu Amor, 25%. A venda dos ingressos será feita exclusivamente online (www.fieltorcedor.com.br.).

INGRESSOS PARA O PRÓXIMO JOGO DO TIMÃO EM CASA!! ??? Confira os detalhes da venda de ingressos para o jogo entre Corinthians e Fortaleza, no dia 04/05 (sábado), às 16h, na Neo Química Arena! ?? Saiba mais ?? https://t.co/MRh3URKwMG Atenção às nossas tabelas para saber os... pic.twitter.com/lVhT9R0447 ? Corinthians (@Corinthians) April 29, 2024

Confiante após a vitória contra o Fluminense, o Corinthians encara o Fortaleza às 16h desse sábado, na Neo Química Arena. Na 13ª colocação, o Timão está com quatro pontos.

Antes disso, a equipe de António Oliveira duela contra o América-RN pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 20h dessa quarta-feira, na Arena das Dunas.

Confira valores dos ingressos e ordem de prioridade:

NORTE - R$ 50,00



SUL - R$ 80,00



LESTE SUPERIOR LATERAL - R$ 90,00



LESTE SUPERIOR CENTRAL - R$ 90,00



LESTE INFERIOR LATERAL - R$ 100,00



LESTE INFERIOR CENTRAL - R$ 150,00



OESTE SUPERIOR - R$ 170,00



OESTE INFERIOR CORNER - R$ 220,00



OESTE INFERIOR LATERAL - R$ 240,00