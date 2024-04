'Ninguém melhor que o Flu do Diniz para recuperar o Corinthians', diz Casão

O colunista Walter Casagrande analisou no Fim de Papo que o Fluminense de Fernando Diniz foi o adversário ideal para o Corinthians conseguir sua primeira vitória no Brasileirão. Para Casão, a previsibilidade do atual campeão da América contribuiu para o placar de 3 a 0.

'Qualquer outro time, o Corinthians ia sofrer mais': "Não tinha outra equipe neste momento mais adequada para a recuperação do Corinthians do que o Fluminense do Fernando Diniz, não tinha. Qualquer outro time que fosse lá com um esquema mais simples, postado, o Corinthians ia sofrer mais, poderia até ganhar a partida, mas ia sofrer muito mais".

Time previsível, esquema único e alterações marcadas: "Por que eu acho o mais adequado? O Fluminense é um time previsível, totalmente previsível. O Diniz tem um esquema único de jogar, não tem variação de jogo nenhuma. Terceiro, as substituições são sempre as mesmas: sai o Felipe Melo, traz o Martinelli para a zaga, coloca um atacante; tira o lateral direito, puxa o Marquinhos e coloca alguém no meio. Essas duas substituições são as mesmas todos os jogos".

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri debatem os principais temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo na íntegra