Conselho do Flamengo aprova renovação com Adidas até 2029

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, na noite desta segunda-feira (29), a renovação de contrato com a fornecedora de material esportivo Adidas até 2029. Foram 159 votos pela aprovação e duas abstenções. Na mesma reunião, foram aprovadas as contas de 2023.

O que aconteceu

O Rubro-Negro terá direito a uma quantia mínima de R$ 44 milhões por ano e mais R$ 13 milhões de retainer (taxa de exclusividade). Ainda estão previstos mais de R$ 2 milhões anuais para ações de marketing e cláusulas de bonificações em casos de títulos no futebol masculino e feminino.

Há uma expectativa de se arrecadar de R$ 70 milhões a R$ 90 milhões por ano com as projeções esportivas da diretoria. O Flamengo ainda disputa nesta temporada o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores.

O Rubro-Negro chegou a receber propostas e sondagens de outras fornecedores. O contrato da Adidas, porém, foi reajustado com aumentos nas cifras e a avaliação foi a de continuar com a parceria.